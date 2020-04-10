От осложнений, вызванных COVID-2019, в Москве умерли еще 12 человек. Как сообщил представитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, трое из них были моложе 45 лет.

Как стало известно ТАСС, их тесты на коронавирус дали положительный результат, и был подтвержден диагноз пневмония.

«12 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию скончались в Москве в возрасте от 33 до 87 лет, включая троих заболевших до 45 лет», — сообщили в штабе.

У всех погибших пациентов были хронические заболевания. Проблемы с сердцем и острая печеночная недостаточность были у умерших мужчин 39 и 42 лет. Погибшая 33-летняя женщина не обращалась к врачам и не была госпитализирована. Четверо умерших страдали хроническим бронхитом, остальные жаловались на гипертонию, порок сердца и атеросклероз.

По последним данным, число погибших от коронавирусной инфекции в столице достигло 50 человек. В России — 89 пациентов. Из 10 131 случаев заболевания в стране выздоровели 698 человек.

В мире заразились более полутора миллионов пациентов. Скончались — 91,7 тысяч человек.

В штате Нью-Йорк за прошедшие сутки погибли 799 человек, всего за день в США от коронавирусной инфекции умерли 1965 американцев.