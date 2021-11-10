Рекламу заменителей грудного молока предложили заменить

Правительство России поддержало предложение внести в закон нормы, ограничивающие рекламу питания детей на первом году жизни. К такому решению депутаты пришли из-за большого количества детей, питающихся искусственной смесью, написала Парламентская газета.

Согласно официальным статистическим данным, смесью питаются больше половины российских младенцев — примерно 60% малышей, не достигших и года. Специалисты решили, что эту ситуацию провоцирует в том числе реклама смесей для вскармливания, которая стала слишком навязчивой. Поэтому в Комитете Госдумы по охране здоровья до 10 ноября рассмотрят проект по ее ограничению.

«Мамы смотрят по телевизору рекламу грудных смесей, и у них появляется соблазн перестать кормить грудью. Производители утверждают, что их продукт — полноценный заменитель грудного молока. На самом деле это не так», — сказал один из парламентариев журналистам.

Согласно изданному документу, бизнесмены больше не смогут рекламировать продукцию для вскармливания детей до 12 месяцев никаким способом. Разработчики закона уверены, что таким образом они повлияют на процесс питания детей, побудив женщин кормить их грудью для более правильного и полноценного развития. Тем же, кому приходится кормить смесью из-за проблем со здоровьем, проект помешать не должен — внутри медицинского сообщества реклама останется возможной.