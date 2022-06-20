Врач Демидова рассказала, о чем не стоит говорить молодым мамам

Около 15% молодых мам сталкиваются с послеродовой депрессией. При этом некоторые из женщин могут столкнуться с подобным состоянием до родов. Репродуктолог Наталья Демидова рассказала, как поддержать ее после появления ребенка. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Специалист подчеркнула, что определить проблему можно на основании психиатрического анамнеза. Кроме того, стоит обратить внимание на состояние женщины в период беременности. Также стоит учитывать наличие стрессовых ситуаций накануне.

«Симптомы как правило такие: апатия, усталость, снижение фона настроения. Это может высмеиваться и отторгаться окружением: „А мы тоже рожали и тоже не высыпались!“», — пояснила медик.

Демидова подчеркнула, что крайне важно внимательно относиться к состоянию женщины в период послеродовой депрессии. В случае необходимости ей стоит обратиться за помощью к психологу.

«В лечении и диагностике послеродовой депрессии помогает внимательное отношение близких, чуткость и возможность женщины вовремя обратиться за помощью. К счастью, было проведено множество исследований лечения с использованием эффективных методов и препаратов. Будьте внимательны к будущей маме», — сообщила Наталья Демидова.