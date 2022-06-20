facebook_pixel
    20 июня 2022, 20:16

    Врач Демидова рассказала, о чем не стоит говорить молодым мамам

    Арина Бобкова

    Около 15% молодых мам сталкиваются с послеродовой депрессией. При этом некоторые из женщин могут столкнуться с подобным состоянием до родов. Репродуктолог Наталья Демидова рассказала, как поддержать ее после появления ребенка. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

    Врач Демидова рассказала, о чем не стоит говорить молодым мамам

    Специалист подчеркнула, что определить проблему можно на основании психиатрического анамнеза. Кроме того, стоит обратить внимание на состояние женщины в период беременности. Также стоит учитывать наличие стрессовых ситуаций накануне.

    «Симптомы как правило такие: апатия, усталость, снижение фона настроения. Это может высмеиваться и отторгаться окружением: „А мы тоже рожали и тоже не высыпались!“», — пояснила медик.

    Демидова подчеркнула, что крайне важно внимательно относиться к состоянию женщины в период послеродовой депрессии. В случае необходимости ей стоит обратиться за помощью к психологу.

    «В лечении и диагностике послеродовой депрессии помогает внимательное отношение близких, чуткость и возможность женщины вовремя обратиться за помощью. К счастью, было проведено множество исследований лечения с использованием эффективных методов и препаратов. Будьте внимательны к будущей маме», — сообщила Наталья Демидова.