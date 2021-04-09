Врач рассказал, как дольше оставаться молодым и здоровым

Врач поделился секретами, как продлить молодость организма. Для этого нужно заниматься спортом, правильно питаться и пить достаточно воды.

Полноценный сон и труд также станут помощниками в достижении вечной молодости, рассказал РИА «Новости» врач-терапевт высшей категории, директор дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

«Самым эффективным для продления молодости организма является физическая активность, питание, вода, полноценный сон, труд. Когда человек много работает, он сохраняет свой интеллектуальный потенциал и физическое состояние», — отметил врач.

По его словам, люди, которые продолжают трудиться после пенсии живут дольше. Но для этого нужно, чтобы работа была умственной и не нервной.

Следить за здоровьем и предотвращать болезни на ранних этапах помогут регулярные чекапы, диспансеризация и осмотры.

Безымянный считает, что никогда не поздно заняться своим организмом, однако этот момент должен наступить здесь и сейчас. Чем дольше человек не обращает на свое здоровье, тем больше риски приобрести неизлечимое заболевание.

«Человек очень быстро привыкает ко всему хорошему и всему плохому, если чувство дискомфорта, усталость, напряжение возникают и сопровождают человека на протяжении месяца, он привыкает к ним и уже не обращает на это внимания», — сказал врач.

Безымянный добавил, что человек может обмануть организм как в положительную сторону, так и в отрицательную. По его словам, даже в 27 лет можно иметь организм глубокого старика, если мало двигаться, иметь вредные привычки и есть вредную еду.