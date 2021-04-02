Молодые ученые разработали экспресс-тест для биохимического анализа организма

Молодые российские ученые в рамках проекта IonTrack разработали экспресс-тест для биохимического анализа организма, написал «ПолитЭксперт».

Разработка принадлежит руководителю проекта Евгении Пановой и биологу Анне Андрияновой. Ее смысл заключается в том, чтобы сделать эту процедуру более быстрой и доступной. Результаты такого исследования будут показывать, как работают те или иные органы и организм в целом.

Речь идет о специальной пластине, которая способна анализировать концентрацию важнейших макроэлементов. С помощью мобильного приложения можно будет получить советы по питанию и рекомендации о том, что стоит исключить из рациона.