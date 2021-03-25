Молодые ученые из МФТИ вырастили клетки сетчатки, которые можно вживлять в глаза

Молодые ученые из МФТИ придумали, как лечить глаукому. Они вырастили клетки сетчатки, которые можно вживлять в глаза. Разработка уже доказала эффективность на мышах, впереди — испытания на приматах и людях.

Глаукома — это глазное давление, которое убивает глазной нерв, из-за чего человек слепнет. Болезнь является одной из самых коварных и непредсказуемых для глаза. Она может возникать по объективным причинам — например, в связи с почтенным возрастом или из-за травмы. А бывает, что болезнь появляется просто на ровном месте, не из-за чего. И начинает убивать зрение. Причем незаметно.

Зрение невозможно восстановить. Так было до недавнего времени. Молодые биологи из МФТИ научились возрождать клетки сетчатки искусственно.

«Мы выращиваем эти ткани сетчатки в пробирке в лаборатории. Потом мы можем эту сетчатку разобрать на отдельные клетки, отобрать клетки, которые нам необходимы, — это генглеонарные клетки сетчатки — и трансплантировать их обратно пациенту», — пояснил Евгений Кегелес, научный сотрудник геномной инженерии МФТИ.

Ранее ученые пытались вживлять таким образом донорские клетки, взятые у самого же пациента. Но это оказалось дорого, долго и не очень эффективно. А вот вырастить автономную искусственную сетчатку удалось впервые. А после исследований выяснилось, что они прижились и технология работает.

«Мы трансплантировали эти клетки мышам, в том числе мышам, у которых мы редуцировали глаукому. Также мы трансплантировали в здоровых мышек и трансплантировали в мышек, где были удалены клетки химическим путем. Во всех этих случаях мы видим, что эти клетки действительно выживают, интегрируются», — уточнил Евгений Кегелес.

За мышами, над которыми проводили опыты, наблюдали год. Результаты потрясающие. Приживаемость отличная. Хорошо формируются нейронные связи с головным мозгом. В общем, хорошие перспективы для того, чтобы уже перейти к серьезным экспериментам.

«Следующий этап будет трансляция этих технологий на получение человеческих клеток, но сперва, скорее всего, на модели приматов. И показать, что эти клетки восстанавливают функцию зрения у моделей приматов, что они безопасны, выживают. И следующий этап будет переход в клинику. На человека», — рассказал ученый.

По большому счету это те же самые стволовые клетки, но только для глаза. Биологи готовы предложить технологию недорогого и быстрого производства.

«Скорее всего, это будут банки клеток, банки донорских клеток, уже заготовленных клеток, которые будут храниться. Как у нас есть сейчас банки крови, так же у нас будут банки этих клеток», — заявил Евгений Кегелес.

Это, конечно, научный прорыв, потому что от глаукомы, а точнее, от ее необратимых последствий слепнет огромное количество людей.

Точных сроков окончания испытаний ученые пока не называют. Предстоят долгие исследования на мышах, приматах, позже — на добровольцах.