Врачи предупредили об опасности молодого картофеля

Весной прилавки магазинов заполняются молодым картофелем, который быстро раскупают. При этом врачи предупреждают, что ранний урожай можно есть далеко не всем.

Молодой картофель может содержать большое количество нитратов, так как его стараются вырастить как можно быстрее. Опасные вещества накапливаются в кожуре, отметило издание «Главред». Чтобы снизить их количество, необходимо перед приготовлением замочить картофель на полчаса в холодной воде. Такой способ позволит уменьшить концентрацию вредных веществ на четверть.

Если молодой картофель был куплен у надежного производителя или выращен самостоятельно, то лучше не счищать всю кожуру. В этой части клубня содержится максимальное количество полезных веществ.

Злоупотреблять картофелем не стоит людям, страдающим сахарным диабетом. Также не рекомендуется много его есть детям, беременным и кормящим женщинам.

Ранее шеф-повар Антон Рубцов поделился секретами приготовления идеальной жареной картошки. Он посоветовал нарезать картофель толстыми брусочками, а перед приготовлением хорошо просушить клубни.