Минздрав зарегистрировал препарат от ковида «Молнупиравир»

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения ковида под названием «Молнупиравир». Лекарство производит российская фармацевтическая компания «Промомед».

«Дата государственной регистрации: 3 февраля 2022 года. Торговое наименование: „Эсперавир“. Международное непатентованное наименование: „Молнупиравир“» — сказано в государственном реестре лекарственных средств.

Препарат выпускается в виде капсул по 200 и 400 миллиграммов. Регистрация действует до 1 января 2023 года.

По словам председателя совета директоров ГК «Промомед» Петра Белого, препарат от ковида позволяет уменьшить риски ухудшения состояния и госпитализации. В пресс-службе компании подчеркнули, что эффективность препарата доказали результаты клинических исследований.

«Уже на пятый день терапии более чем у 80% пациентов наблюдалась полная элиминация (гибель) вируса, а более 40% пациентов, включая лиц с факторами риска развития осложненного течения COVID-19, достигли полного выздоровления», — привело сообщение «Промомеда» РИА «Новости».

Как отметил Белый, «Эсперавир» сделан на основе молекулы, которая используется специалистами в США, Японии и Европе.