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    03 февраля 2022, 20:40

    Минздрав зарегистрировал препарат от ковида «Молнупиравир»

    Дарья Бунякова

    Минздрав зарегистрировал препарат для лечения ковида под названием «Молнупиравир». Лекарство производит российская фармацевтическая компания «Промомед».

    Минздрав зарегистрировал препарат от ковида «Молнупиравир»

    «Дата государственной регистрации: 3 февраля 2022 года. Торговое наименование: „Эсперавир“. Международное непатентованное наименование: „Молнупиравир“» — сказано в государственном реестре лекарственных средств.

    Препарат выпускается в виде капсул по 200 и 400 миллиграммов. Регистрация действует до 1 января 2023 года.

    По словам председателя совета директоров ГК «Промомед» Петра Белого, препарат от ковида позволяет уменьшить риски ухудшения состояния и госпитализации. В пресс-службе компании подчеркнули, что эффективность препарата доказали результаты клинических исследований.

    «Уже на пятый день терапии более чем у 80% пациентов наблюдалась полная элиминация (гибель) вируса, а более 40% пациентов, включая лиц с факторами риска развития осложненного течения COVID-19, достигли полного выздоровления», — привело сообщение «Промомеда» РИА «Новости».

    Как отметил Белый, «Эсперавир» сделан на основе молекулы, которая используется специалистами в США, Японии и Европе.