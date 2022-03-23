Моллюски могут помочь в борьбе с раком

Ученые обнаружили уникальную молекулу в организме морского моллюска, которая помогает при борьбе с раком. Об этом сообщила «Российская газета».

По данным сайта «Русская планета», она способна помочь как в диагностике, так и в лечении онкологии.

«Для правильного лечения необходимо под каждый тип опухоли подобрать комбинацию препаратов и индивидуальную стратегию лечения», — рассказали исследователи.

По их данным, открытие поможет уменьшить побочные эффекты химиотерапии и повысить эффективность лечения.