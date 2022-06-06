«Молчаливый орган»: нефролог Иванова назвала симптомы болезни почек

Заболевания почек не всегда получается распознать в зачатке, поэтому лучше знать их симптомы, чтобы успеть диагностировать заболевание, пока оно не зашло слишком далеко. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-нефролог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванова.

«Почки — это такой молчаливый орган, часто они до последнего не дают знать, что они страдают и у них есть проблемы. Симптомы у большинства пациентов могут появляться уже в далеко зашедшей стадии, то есть тогда, когда мы этим пациентам можем помочь уже в плане подготовки к диализу или трансплантации», — рассказала врач.

Обычно о проблемах с почками свидетельствует резкое необъяснимое похудение, пропажа аппетита, неприятный запах изо рта, иногда — кожный зуд. Если с такими симптомами обратиться к врачу и сдать анализы, можно увидеть высокий уровень креатинина, который свидетельствует о нарушении функции почек.