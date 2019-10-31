Модернизация первичного звена здравоохранения обойдется в 150 млрд рублей

Обновление планируется провести в течение трех лет, проект стартует во второй половине 2020-го. Соответственно, на каждый год будет выделяться по 50 миллиардов рублей.

По словам российского лидера, эта сумма «оценивается как достаточная для начального периода модернизации». Позднее, после проведения экспертизы региональных программ, объем ассигнований можно будет скорректировать.

Правительство России предложило свои подходы к распределению средств по регионам, отметил президент.

«Тема непростая и касается межбюджетных трансфертов, требует нашего совместного с вами (главами регионов — прим. ред.) обсуждения», — сказал Путин.

Глава государства в очередной раз обратил внимание на то, что первичное звено — фундамент здравоохранения. По этой причине важно вывести его на высокий уровень, слаженно действовать всем органам власти на всех уровнях. Тем не менее основную работу власти поручают субъектам.

Первичное звено здравоохранения — лечебно-профилактические учреждения, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь (ПМСП). К ним относятся участковые поликлиники, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и городские стационары. Первичная медико-санитарная помощь в России бесплатная.

Врачи проводят профилактику, диагностику, лечат заболевания, проводят медицинскую реабилитацию, наблюдают за течением беременности, а также формируют здоровый образ жизни и просвещают граждан в области санитарии и гигиены. Представители первичного звена здравоохранения обязаны предоставлять качественную помощь.