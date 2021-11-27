Moderna решила создать новую вакцину против штамма «омикрон»

Американская компания Moderna заявила о разработке вакцины против штамма коронавируса «омикрон». Препарат будет лучше защищать организм от новых вариантов вируса.

«Moderna будет быстро продвигаться с разработкой специального бустерного варианта для штамма „омикрон“», — сообщила пресс-служба биотехнологической компании.

Новому препарату присвоят обозначение mRNA-1273.529, где последняя цифра совпадает с кодировкой «омикрона» В.1.1.529.

По словам Moderna, специалисты компании рассматривают двух кандидатов на мультивалентную бустерную вакцину. Эти варианты уже сейчас могут «научить» организм противостоянию некоторым мутациям, имеющимся в «омикроне».

Еще сотрудники Moderna планируют в ближайшие несколько недель изучить возможность вакцинации большей дозой уже имеющегося препарата. Они ожидают, что повышенная концентрация позволит получить лучшие результаты против нового штамма.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что обнаруженный штамм коронавируса вызывает озабоченность. Новый вариант вируса назвали греческой буквой «омикрон».