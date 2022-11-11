Здоровье 11 ноября 2022, 02:39 Модель Лика Ли рассказала, как быстро избавиться от лишнего веса Модель Лика Ли посоветовала пить больше воды, чтобы подавить чувство голода Pxhere

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Многие люди мечтают избавиться от лишнего веса. Одним из важнейших методов похудения является изменение питания. Профессиональная модель Лика Ли рассказала, как изменить свое отношение к еде. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам эксперта, важно выходить из-за стола с небольшим ощущением голода. Обычно чувство насыщения приходит спустя 10-15 минут после приема еды. За это время она успевает попасть в желудок и начать перевариваться.

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Кроме того, по словам модели, важно употреблять воду в достаточном количестве. Большое количество жидкости способно подавлять чувство голода, а также очищать организм от токсичных веществ. Лика Ли посоветовала также отучить себя есть перед сном.

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«Испытывая чувство голода после 16 часов, пью больше воды, могу погрызть кусочек твердого сыра, съесть несколько орешков с сухофруктами или пару-тройку кубиков шоколада без сахара. Через 4-10 дней организм сам перестает хотеть есть на ночь, перестав получать пищу в больших объемах», — пояснила девушка.