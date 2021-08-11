Врач рассказал, как избежать мочекаменной болезни

В жаркую погоду организм теряет много влаги и нужно пить больше, но даже в холодное время нельзя ограничивать питье: вода поможет избежать камней в почках. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik онколог-уролог Ярослав Потапов.

По словам медика, в летнее время нужно пить больше примерно в два раза. Но и в более холодные дни нельзя забывать о водном балансе в организме. Именно из-за нехватки воды может развиться мочекаменная болезнь. Хотя в целом причин может быть много.

«Их много: метаболические, гормональные нарушения, особенности образа жизни человека, его питание — все это может стать причиной появления мочекаменной болезни. И одна из причин — это недостаточное потребление жидкости», — пояснил Ярослав Потапов.

Медик отметил, что для человека без камней в почках норма — два-три литра воды в день. Сюда же входит чай, кофе и даже бульон в супе. Но есть люди, которым нужно намного больше жидкости. Это те, кто испытывает сильные физические нагрузки — например, спортсмены. Им можно пить по шесть-семь литров воды каждый день.

Ранее врачи рекомендовали пить воду комнатной температуры, а не ледяную — и маленькими глотками. Это полезнее, чем выпить сразу много и залпом.