Мобильный пункт вакцинации приехал в самарское село Купино

Мобильный пункт вакцинации от коронавируса приехал в село Купино с населением в 800 человек. В целом в Самарской области работают 19 таких медицинских пунктов, сообщил ОТР.

Всего записались на вакцинацию 50 жителей населенного пункта. Более часа врачи делали прививки в автобусе. Помимо прочего, медики сами приходили домой к пенсионерам.

«У нас прошло 45 человек сейчас, на данный момент. Все было очень хорошо, все подготовлены, все пришли вовремя, и мы очень быстро провели прием», — рассказала медсестра центральной больницы Безенчукского района Мария Коротина.

Автобус приедет вновь через три недели. Специалисты будут делать повторную прививку.