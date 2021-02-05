Мобильные выездные прививочные пункты развернут в центре Петербурга

Вскоре в район доставят очередную партию доз вакцины «Спутник V».

На базе районных поликлиник в Петербурге открыто пять прививочных пунктов. Каждый день в каждом из них вакцинируются от коронавируса 150-200 человек. За все время район получил свыше 4300 комплектов доз, привиты более 3,5 тысячи человек.

«Очень важный момент: чтобы как можно быстрее закончилась пандемия, необходима массовая вакцинация населения. Обсуждается вопрос организации выездных пунктов», — заявил Мейксин.

Желающих вакцинироваться соберут у метро и отвезут в поликлинику, или у основных станций подземки будут организованы выездные прививочные пункты. Последний вариант возможен при разрешении от Роспотребнадзора.

«Пока ждем соответствующих разрешений — там очень сложная конструкция, прорабатывается вопрос с установкой генераторов, чтобы холодильники работали в нужном режиме и чтобы врачи могли соответствующим образом осматривать граждан», — объяснил глава администрации района.

Кроме того, власти думают над организацией прививочных пунктов в торговых центрах. О сроках введения мобильных пунктов вакцинации глава района говорит с осторожностью, поскольку отрабатываются все необходимые технологии.

Сейчас в очереди на вакцинацию в районе стоит около трех тысяч человек. В приоритете идут медработники, педагоги, сотрудники правоохранительной системы.

Запись на вакцинацию проводится через поликлиники и госуслуги.