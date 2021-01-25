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    25 января 2021, 16:51

    Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 откроют на стройплощадках Москвы

    Полина Петрова

    Мобильные пункты вакцинации от коронавируса откроют на строительных площадках Москвы. Власти приняли такое решение, потому что большая часть работников является мигрантами и вряд ли пойдет делать прививки в поликлиники, пишет «Интерфакс».

    Уточняется, что все необходимые меры безопасности будут соблюдаться как и прежде. Правительство столицы заявило, что в скором времени решит вопрос с общежитиями для строителей. Там опасность распространения инфекции считается наиболее высокой, информирует сайт «Утро.ру».

    Строители смогут посетить добровольную вакцинацию, начиная с февраля. Точки с медицинскими специалистами будут работать 2-3 недели. Услуга доступна не только тем, кто работает на городских стройках, но и людям, трудящимся на частных площадках.

    Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что надеется на сознательность работников и их ответственность за свое здоровье. По его словам, при игнорировании вакцинации борьба с СОVID-19 может продлиться «долгие годы».