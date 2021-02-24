«Мобильные поликлиники» приедут в отдаленные поселки Югры

Жители отдаленных поселков и деревень Югры смогут пройти полное медицинское обследование в «мобильных поликлиниках», сообщило ОТР.

Речь идет о КамАЗах, заполненных медоборудованием. Машины приезжают в труднодоступные места. Там, где есть врачебные амбулатории или отделения, специалисты располагаются в стационарных помещениях. При необходимости медики принимают пациентов прямо в автомобилях, в них предусмотрены кабинеты. Врач ультразвуковой диагностики Вадим Шестаков рассказал о выездной работе.

«У нас режим очень жесткий. Мы отрабатываем поселок, а затем переезжаем. И сразу же — следующий поселок. В переезде у нас, наверное, какой-то отдых, если можно так сказать», — пояснил он.

Бригада состоит из специалистов разных профилей. В их числе стоматолог, хирург, невролог, акушер-гинеколог и другие.