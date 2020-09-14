Мобильная лаборатория для больных с сахарным диабетом приехала в Троицк. Там обследуют 130 пациентов

«Диамобиль» — это лаборатория на колесах, которая передвигается по всей стране. Все осложнения сахарного диабета в ней диагностируют в экспресс-формате. Сейчас лаборатория приехала в Троицк. Обследование там пройдут 130 пациентов.

Два белых фургона, четыре врачебных кабинета внутри — так выглядит «Диамобиль». Проект по мониторингу больных сахарным диабетом особенно актуален во время коронавируса, ведь люди с этим заболеванием находятся в группе риска.

«Сегодня, когда уже более-менее улеглось, мы хотим предоставить больным сахарным диабетом возможность свободно и без очередей, в безопасном режиме пройти консультацию всех специалистов: эндокринолог, офтальмолог, кардиолог — всех тех специалистов, которые подскажут, как скорректировать лечение», — пояснила Марина Шестакова, директор Института диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России.

Экспедиции «Диамобиля» проводятся по инициативе Эндокринологического научного центра при поддержке Минздрава России и участии компании «Ново Нордиск» — мирового лидера в области производства препаратов для лечения диабета.

«Этот проект основан в 2002 году, и с этого момента мы являемся его партнерами. Диабет — это такое заболевание, которое с человеком до конца его дней, особенно опасны здесь осложнения. Диабет наносит вред как самому человеку, так и его семье. Ранняя диагностика и контроль диабета очень важны», — отметил Ханс Дюиф, вице-президент и генеральный директор компании «Ново Нордиск» в России и Белоруссии.

О последствиях диабета рассказал Михаил Анциферов, главный внештатный эндокринолог департамента здравоохранения Москвы.

«При диабете поражаются почки, глаза, нижние конечности, страдает сердце. Частота инфарктов, инсультов в три раза выше, чем у больных без сахарного диабета, поэтому важно своевременно начать лечение», — уточнил Анциферов.

За время существования проекта «Диамобиль» обследовали почти 20 тысяч человек.

«Наш мобильно-диабетический центр — это вторая ветвь клинико-эпидемиологической программы на территории всей страны, которая позволяет нам делать эпидемиологические срезы и оценить состояние пациентов адресно по всей территории РФ. Почти 20 лет эта программа проходит, и почти 20 тысяч пациентов обследовал „Диамобиль“ по всей стране», — сказала Ольга Викулова, заведующая отделом эпидемиологии эндокринопатий ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России.

Комплекс будет работать на территории Троицка до конца недели. А после отправится в Тулу и Казань.