Российские специалисты занимаются мониторингом штаммов коронавируса. Наблюдение выявило множество собственных вариантов инфекции, циркулирующих по стране. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«У нас функционирует система мониторинга штаммов, созданная правительством на базе нескольких научных центров. Данные показывают, что, действительно, циркулирует очень много измененных вариантов наших собственных, не британских, не индийских», — процитировал Гинцбурга ТАСС.

По словам директора центра, сейчас ученые занимаются изучением свойств этих мутировавших вирусов.

Всего за время пандемии в России зафиксировали 5,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. Вылечились от ковида более 4,8 миллиона пациентов. Скончались после инфицирования 126 тысяч человек.

Эпидемическая ситуация в июне стала ухудшаться. В связи с этим в столичном регионе, Петербурге и некоторых других регионах ужесточили меры безопасности. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что отказ от выполнения правил может привести к еще большему осложнению ситуации.