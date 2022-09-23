Многоразовые линзы увеличивают риск инфекции в глазах | 360°

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Многоразовые линзы увеличивают риск инфекции в глазах

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Сотрудники больницы Мурфилдс выяснили, что ношение многоразовых линз повышает риск заражения акантамебным кератитом. Об этом сообщило издание «Ридус».

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Сама по себе инфекция не слишком распространена, но в последние годы она встречается все чаще. Выяснилось, что у тех, кто носит многоразовые линзы, риск подхватить ее выше в 3,8 раза. В запущенных случаях она может привести к слепоте, уточнили исследователи.

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