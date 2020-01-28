Многодетная мать потеряла 70 кг

Бонас набрала лишний вес после родов. Она не думала о своем питании и достигла веса в 130 килограммов. Однажды мать пришла с детьми с парк аттракционов, но не смогла застегнуть ремни безопасности на одной из горок: они не обхватывали ее тело. После того случая женщина приняла решение похудеть.

Девушка поняла, что из-за веса не может проводить время с детьми так, как хочет. Бонас провели операцию по шунтированию желудка, то есть создали небольшой резервуар в верхней части желудка, который вмешает маленькое количество твердой пищи.

Помимо этого, многодетная мама пересмотрела свой рацион. Теперь Бонас совсем отказалась от вредной еды. Она употребляет кашу, овощи, фрукты и омлеты. В ее жизни появились и физические нагрузки.

Благодаря операции, правильному питанию и спорту, Келси удалось достаточно быстро похудеть.

«Мои дети гордятся, они счастливы, потому что сейчас я могу сделать намного больше, чем в прошлом», — рассказала она.