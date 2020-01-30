Мнения врачей разделились после списка лекарств для лечения коронавируса от Минздрава

Минздрав уже выступил с методическими рекомендациями по поводу коронавируса. В ведомстве опубликовали список препаратов, рекомендованных для борьбы с недугом. Среди лекарств названы «Рабавирин», рекомбинантный интерферон и «Лопинавир/ Ретанавир».

«Если Минздрав рекомендовал это для лечения коронавируса, значит, у них есть какая-то база, на которую они опираются. Минздрав — орган официальный, он дает свои предложения официально. Это не „бабушка сказала“ или „специалист порекомендовал“. Поэтому если мы берем чистый интерферон, то да, это всегда была защита против вирусов, наша иммунная система вырабатывает именно интерферон. И даже в советское время, когда интерферон выпускался нашей промышленностью, его рекомендовали принимать, чтобы повысить защиту от гриппа», — рассказала ведущий фармацевт, бывший руководитель аптечной сети «Дальхимфарм» Ирина Булыгина.

По ее словам, начинать прием лекарств можно только по назначению врача. Препараты нельзя принимать с целью профилактики, самостоятельно, потому что можно так подстегнуть иммунную систему, что будет больше вреда.

«Это препараты интерферонового ряда, поэтому да, их можно применять при лечении вирусных заболеваний как раз, но они не являются прямыми противовирусными препаратами. То есть они запускают противовирусный ответ организма и на вирус действует уже собственный иммунитет. В принципе, при лечении коронавирусной инфекции можно применять и прямые противовирусные препараты», — дополнила коллегу врач-инфекционист Юлия Читайкина.