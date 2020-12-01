Младенцы на грудном вскармливании получат антитела к коронавирусу

Маленький ребенок сможет получить антитела к коронавирусу вместе с молоком матери. В таком случае он будет защищен только в период грудного вскармливания, так как антитела быстро разрушаются.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала РИА «Новости», при каких условиях антитела к коронавирусу передаются от матери к ребенку.

«Антитела к SARS-CoV2 IgG и IgA могут выявляться в грудном молоке матери, перенесшей COVID-19», — пояснила специалист.

Пшеничная добавила, что с грудным молоком они могут передаваться и младенцам. Однако сохраняются в организме недолго и разрушаются.

«Поэтому ребенок теоретически может иметь какую-то защиту от COVID-19, пока получает грудное молоко», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Медики фиксировали случаи, когда у здоровых младенцев находили антитела к коронавирусу. При этом их матери уже перенесли COVID-19. Титры антиител к SARS-CoV2 у таких новорожденных снижаются очень быстро. Пшеничная назвала это свидетельством того, что врачи имеют дело с материнскими антителами.