Младенец-богатырь родился в Балашихе

Младенец весом 5,4 килограмма появился на свет в Балашихинском роддоме. Новорожденный с таким весом родился в Саввинском роддоме впервые.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, вес малыша в 1,5 раза превышает обычный вес новорожденных. 31-летнюю маму Надежду доставили в Саввинский роддом в экстренном порядке. Роды прошли успешно, без кесарева сечения.

Заведующий отделением для новорожденных Денис Аксенов охарактеризовал роды как «уникальные».

«Женщина поступила, уже рожая, оперировать было невозможно, поэтому врачи и акушерки сделали все, чтобы она родила естественным путем. Для мамы и для сотрудников было неожиданно получить такого крупного ребенка», — отметил завотделением.

Это вторые роды мамы младенца-богатыря. Два года назад она родила первенца весом 4,2 килограмма.

«Я ожидала крупного ребенка, но чтобы настолько большого — и в мыслях не было, — вспоминает Надежда. — Сначала не поверила, когда мне сказали вес моего сына. Все прошло быстро, не успела опомниться».

Мальчик-богатырь получил имя Евсей. И он, и его мама здоровы, их должны выписать домой.