Младенческая смертность снизилась вдвое в Подмосковье за 6 лет

В Московской области почти в два раза сократилась младенческая смертность— на 44,3%. Такой показатель удалось достичь за шесть лет, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

Сейчас показатель младенческой смертности — 3,9 на тысячу родившихся живыми. При этом шесть лет назад, в 2013-м, он составлял 7,0.

«Одна из наших приоритетных задач — обеспечить высококвалифицированной медицинской помощью будущих и молодых мам, а также новрожденных. Как результат — снижение младенческой смертности. Только в этом году врачи спасли на 21,6% новорожденных больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметила Лазарева.

Почти полторы тысячи человек сдали кровь в онкодиспансере Балашихи с начала года Подробнее

Всего в регионе работают 34 роддома, шесть перинатальных центров, а также Московский областной НИИ акушерства и гинекологии. По словам замминистра, медики регулярно проходят курсы повышения квалификации.

Также в Подмосковье работает выездная неонатологическая служба. Это означает, что по мере нужды есть возможность реанимировать новорожденного малыша с патологиями в любом медучреждении региона.

«Наша главная задача — делать все, чтобы сохранить жизнь каждого ребенка, родившегося в Подмосковье», — заключила Лазарева.