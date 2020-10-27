Врач предупредил, что онкологию могут спровоцировать мясо и сахар

По словам профессора, чрезмерное потребление сахара и продуктов, содержащих его, приводит к ожирению. Это влечет за собой гипертоническую болезнь и сахарный диабет второго типа.

На его фоне формируются рак поджелудочной железы и рак молочной железы. Также риск развития рака повышает потребление жирного красного мяса, в особенности жаренного на углях.