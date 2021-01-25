Мясников заявил, что кальян вреднее сигарет

«На самом деле, когда мы курим кальян, мы вдыхаем вредных веществ ровно столько, сколько если бы мы курили полторы пачки сигарет», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Он обратил внимание, что курение кальяна может стать причиной возникновения рака легких из-за вдыхания мелкодисперсных частиц дыма. По его словам, когда человек вдыхает микрочастицы сгорания вместе с дымом, то в легких происходит микроожег на протяжении затяжки. Это потом может провоцировать рак легкого.

Эксперт также отметил, что не существует безопасной формы курения. Любой способ — это фактор риска для развития рака полости рта.

Ранее Мясников рассказал, что в кровеносной системе человека тромбы могут образовываться на фоне онкологического заболевания. Если есть тромбы, необходимо пройти обследование, чтобы понять, откуда они берутся и исключить опасное заболевание.