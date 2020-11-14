Мясников высоко оценил пользу клетчатки

Клетчатка улучшает прохождение пищевого комка по кишечнику и добавляет пище нужный объем.

«Вы не можете объем создать курицей — сколько этой курицы надо съесть? Или мяса. Вы объем создаете клетчаткой», — объяснил медик.

Отруби и каши богаты клетчаткой. Однако злоупотреблять ими не стоит, потому что эти продукты могут спровоцировать запор.

Мясников также порекомендовал съедать по полкилограмма фруктов и овощей в день. А еще стоит включить в рацион кисломолочные продукты, поскольку они положительно влияют на перистальтику кишечника, отметило РИА ФАН.

Ранее диетолог предложил пополнить рацион питания высококалорийной пищей. Зимой она даст калории и восстановит энергию, потраченную на сохранение тепла. Важно не забывать и про овощи — источник полезных веществ. Причем необязательно искать экзотические или далеко не сезонные овощи, достаточно капусты, моркови, свеклы и картофеля.