Мясников спрогнозировал наступление «двадцать пятой волны» коронавируса

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» призвал человечество привыкнуть к мысли о том, что от коронавируса не удастся избавиться полностью.

«Людям надо свыкнуться с мыслью о том, что COVID-19 никуда не исчезнет. Будет и третья, и четвертая, и пятая, и двадцать пятая [волна коронавируса]», — процитировал специалиста «ФедералПресс».

Как он считает, в будущем жителям России нужно будет делать прививку от вируса раз в год.

Ранее Мясников объяснил, как прививка против туберкулеза (БЦЖ) может спасти от COVID-19. Он подчеркнул, что туберкулез является довольно распространенным заболеванием. В год от него умирают 1,5 миллиона человек. Маленькие дети особо уязвимы перед этим недугом.

По его словам, в рамках исследований вирус желтой лихорадки вводили подопытным мышам после прививки БЦЖ. В итоге инфекция не вызывала у животных лихорадку. Как считает врач, именно благодаря прививке от туберкулеза, которую делают детям, в России низкая смертность от коронавируса.