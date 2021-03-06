Мясников слег с герпесом и дал совет россиянам

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал подписчикам о заражении опоясывающим герпесом. Он призвал всех людей старше 60 лет проходить ревакцинацию, чтобы не слечь с такой же болезнью.

«Почти неделю беспокоит сильная ломящая боль в правой лопатке. И ночью тоже. Думал: перетренировался — потянул мышцу. Да тут еще какая-то ломота, усталость, для меня необычная. А ночью — здрасьте, высыпало! Герпес зостер! Всех учу: после 60 необходима ревакцинация от герпеса зостер», — написал Мясников в Instagram.

Он пояснил, что этот вид герпеса вызывает в детстве ветрянку. При этом вирус остается в организме на всю жизнь. С возрастом иммунитет ослабевает, из-за чего вирус снова просыпается. В итоге у человека появляется опоясывающий лишай, который сначала проявляется зудящими высыпаниями в виде пузырьков, а затем начинаются сильные боли.

«Могут быть и осложнения, в зависимости от того, какой именно нерв вирус поразит. Если глазной, то все может закончиться плохо — до слепоты. Могут быть и энцефалиты, и менингит, и даже нарушение мозгового кровообращения! Так что не уподобляйтесь мне, не забывайте о необходимых людям в возрасте вакцинах», — подчеркнул врач.

Он добавил, что людям в возрасте обязательно нужно прививаться от таких заболеваний, как коклюш, пневмококк, грипп, герпес зостер, гепатит Б и ковид.