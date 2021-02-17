Мясников развеял миф о смертоносности новой мутации коронавируса

В Великобритании нашли новую мутацию коронавируса. При этом она не является более смертоносной, чем обычный вариант вируса, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Мутации будут появляться одна за другой. Вы просто не успеете за ними следить. Что этот новый штамм более смертоносный, это не совсем так. Об этом говорит одна работа. Если бы так было, все бы уже вымерли», — пояснил Мясников ИА НСН.

Он добавил, что пока смертность от нового штамма коронавируса не выше, чем от изначального патогена. Врач подчеркнул, что мутации находят не только в Великобритании. Их обнаруживали уже в Калифорнии, Бразилии и Южной Африке.

«И потом, ВОЗ почему призывает не давать географические названия? Если выявили в Британии, это не значит, что в Британии она появилась. Первый британский штамм пришел туда из Южной Африки. Думаю, и второй тоже. Где активнее ведутся исследования, где работают вирусологи, там и выявляют», — отметил Мясников.

По словам ведущего, появление мутаций является нормальной ситуацией. Главное, что созданные вакцины эффективны против новых штаммов. При этом препараты необходимо продолжать совершенствовать, считает врач.

Ранее исследователи Эдинбургского университета выявили новую мутацию коронавируса. По словам ученых, найденный вариант обладает «потенциально тревожным набором мутаций».