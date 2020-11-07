Мясников развеял слухи о вреде жирных молочных продуктов

«Не доказан вред от употребления жирных молочных продуктов. Поэтому ешьте что хотите. Выбор за вами», — заявил он.

Доктор также рассказал, в каком продукте содержится омега-3 — «витамин молодости». Им оказалась селедка. Мясников отметил, что это не только полезная рыба, но и еще очень вкусная. При этом он добавил, что к простым и полезным продуктам можно еще отнести кукурузную кашу, бурый рис, овощи и фрукты в цельном виде. По его словам, со временем организм из-за пресыщения вкусовых рецепторов перестает воспринимать деликатесы. Тогда рацион можно составить из простых блюд.

Академик РАН Виктор Тутельян рассказал, что с наступлением холодов стоит начать употреблять высококалорийную пищу и овощи. Для этого понадобится капуста, морковь, свекла и картофель в разных сочетаниях.