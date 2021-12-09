Мясников развеял миф о способе добиться долголетия

Телеведущий и врач Александр Мясников заявил, что голодание не является хорошим способом достичь долголетия. По его словам, не есть — это противоестественно для любого живого существа.

«Ведь мы же дышим, у нас перистальтика, у нас работает печень, нас согревает. Семьдесят пять процентов всей энергии мы тратим лежа, сидя, вот мы стоим — и в это время она тратится. Организм снижает расход этой энергии», — сказал он в эфире «Россия-1».

Врач отметил, что голод для сохранения красоты и молодости является вмешательством в такие вещи, которые обычный человек не понимает. Лечебное голодание — это другое. Данный инструмент, по его мнению, сложнее любой хирургической операции.

Мясников добавил, что голодание может привести к обострению хронических заболеваний.

«Вы, когда выход идет из этого, такой приносите дисбаланс своих гормонов, что ваше счастье, что вы этого не понимаете. Может это кому-то помочь? Наверное, кому-то может, но это русская рулетка», — резюмировал телеведущий.

Ранее Мясников рассказал, что чрезмерное использование антибиотиков может очень плохо закончиться для человека.