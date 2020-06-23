Мясников рассказал о новом виде пищевого расстройства у сторонников ЗОЖ

Мода на здоровый образ жизни привела к новому пищевому расстройству. На смену анорексии и булимии пришла орторексия. Когда человек постоянно следует всем пунктам правильного питания, чем подрывает собственное здоровье.

Об этом в эфире программы «О самом главном» телеканала «Россия 1» рассказал главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников.

По его словам главный принцип правильного питания — это сбалансированность.

«Человек в погоне за здоровым питанием начинает настолько фанатеть этим, что нарушает все принципы здорового питания. Он думает, чем меньше калорий, чем больше полезных продуктов, тем лучше», — пояснил врач.

Мясников отметил, что бездумное следование правилам здорового образа жизни ничего кроме вреда для организма не принесет. В качестве примера Мясников предложил рассмотреть ситуацию с повышенным давлением. Человек может снизить давление лекарством до 140. Удвоенная доза лекарства уменьшит давление еще больше, но при этом нанесет вред остальному организму.

Так не проще ли остановиться на том давлении, которого уже удалось добиться, а не доводить его до книжной нормы? Доктор Мясников заявил, что во всем должна быть «разумная умеренность»: в еде, спорте, диетах, приеме лекарств. Только тогда человек может действительно стать здоровым.