Мясников рассказал об опасности популярного лекарства

Использование корвалола при сердечном приступе может привести к серьезным последствиям из-за успокаивающего эффекта препарата. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Зачастую при проблемах с сердцем «эмоционально нестабильные» пациенты принимают корвалол, рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1». Это лекарство, как отметил врач, хорошо помогает, поскольку содержит фенобарбитал, это вещество когда-то было мощнейшим снотворным.

«Но если (случается — прим. ред.) настоящий сердечный приступ, он (корвалол — прим. ред.) может обманчиво усыпить бдительность, а процессы никак не останавливает. Это только отсрочит обращение к медицинской помощи, и часто это заканчивается печально», — предупредил Мясников.

По словам Мясникова, боль в зубах может спровоцировать летальный исход. Он объяснил, что бактерии, которые находятся в больных деснах, вызывают рак поджелудочной железы. При этом есть еще ряд онкологических заболеваний пищеварительного тракта, которые связаны с пародонтитом.