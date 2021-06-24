Мясников рассказал о влиянии вакцинации на возможность иметь детей

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о влиянии вакцины от коронавируса на возможность иметь детей. Специалист заявил, что никаких последствий после прививки не будет.

Александр Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» сообщил, что для женского или мужского здоровья вакцинация не представляет угрозы.

«Нашли добровольцев и выявили, что сперма у них как была активной до прививки, так и осталась после», — сказал Мясников.

Ранее Мясников заявил, что прививка от коронавируса может спасти жизнь страдающим хроническими заболеваниями. Некоторые действительно заболевают после вакцинации, потому что для формирования иммунитета требуется время.

За последние сутки российские медики выявили 20 182 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Это максимальный показатель с 24 января. За все время пандемии в РФ зафиксировали 5 388 695 случаев заражения коронавирусом. При этом случаев заражения индийским штаммом коронавируса «дельта плюс» в России не зафиксировано, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.