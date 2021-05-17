Мясников рассказал о связи кровоточивости десен и рака поджелудочной железы

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что при кровоточивости десен и шатающихся зубах есть смысл отправиться к онкологу, поскольку эти симптомы могут говорить о раке поджелудочной железы или иных органов ЖКТ. Об этом сообщили «Невские новости».

Доктор рассказал, что этот недуг напрямую связан с зубами и полостью рта, где размножаются бактерии во время заболеваний десен. Подобная среда может повысить вероятность заболевания раком. Мясников уверил, что данный тезис имеет научное обоснование.

«Те, у кого постоянно воспаленные, кровоточащие десны, боль, шатающиеся зубы, — это люди, которые имеют значительно больший риск заболеть онкологией, а также инфарктами и инсультами», — предупредил Мясников.

Врач выступил с рекомендациями по гигиене полости рта и регулярной чистке зубов. Он также добавил, что посещать стоматолога надо минимум раз в полгода.