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    19 сентября 2020, 21:25

    Мясников рассказал о способе «отсрочить смерть»

    Валерия Шафирко

    Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как можно «отсрочить смерть». Он обратился к россиянам с призывом не бояться.

    Сове мнение он высказал в эфире «России 1». Объясняя свой совет, он рассказал о статистике смертности среди стариков в Израиле до и после Пасхи.

    «В Израиле перед Пасхой смертность у стариков падает, а после пасхи опять растет. То есть они ждут праздника и, поскольку ждут, даже при неизлечимых болезнях живут дольше», — приводит слова Мясникова Ura.ru.

    Как добавил врач, аналогичные примеры можно привести и из Китая.

    «То есть когда ты чего-то ждешь, ты перестаешь бояться, ты ждешь — ты, соответственно, и живешь», — приводит «Газета.ru» слова Мясникова.

    Ранее Мясников рассказал о том, что на качество сна влияет гормон шишковидной железы головного мозга — мелатонин. Его нехватку можно восполнить едой, в которой содержится эта аминокислота. Мелатонин есть в большом количестве в твердом сыре, орехах и яйцах. По словам врача, чтобы восполнить недостаток мелатонина нужно есть брокколи, бананы, вишню, оливки, помидоры и мед.

    Новости SMI.FM