Мясников рассказал о способе «отсрочить смерть»

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как можно «отсрочить смерть». Он обратился к россиянам с призывом не бояться.

Сове мнение он высказал в эфире «России 1». Объясняя свой совет, он рассказал о статистике смертности среди стариков в Израиле до и после Пасхи.

«В Израиле перед Пасхой смертность у стариков падает, а после пасхи опять растет. То есть они ждут праздника и, поскольку ждут, даже при неизлечимых болезнях живут дольше», — приводит слова Мясникова Ura.ru.

Как добавил врач, аналогичные примеры можно привести и из Китая.

«То есть когда ты чего-то ждешь, ты перестаешь бояться, ты ждешь — ты, соответственно, и живешь», — приводит «Газета.ru» слова Мясникова.

Ранее Мясников рассказал о том, что на качество сна влияет гормон шишковидной железы головного мозга — мелатонин. Его нехватку можно восполнить едой, в которой содержится эта аминокислота. Мелатонин есть в большом количестве в твердом сыре, орехах и яйцах. По словам врача, чтобы восполнить недостаток мелатонина нужно есть брокколи, бананы, вишню, оливки, помидоры и мед.