Мясников рассказал о детях, которые из-за пандемии боятся людей без масок

Многие маленькие дети во время пандемии видели чужих людей только в масках. Теперь они пугаются тех, кто появляется рядом с ними без средства защиты. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам медика, недавно он разговаривал с женщиной, прилетевшей из Южной Кореи. Вместе с мужем она воспитывает двухгодовалого ребенка.

«Мама рассказывает: „Дочка никогда ранее не видела людей без маски. Я ведь дома тоже забочусь о ней в маске — в Корее это норма“. Человеческое лицо без маски <…> вызвало у маленькой девочки шок — долго плакала. И по сей день пугается лиц без масок», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Он добавил, что недавно прочитал статью во французском издании о неизвестных психологических последствиях для детей, вызванных масочным режимом.

«То есть проблема есть, это признается. А сегодня она повернулась еще одной стороной. Я как-то об этом писал: маски создают иллюзию безопасности», — отметил врач.

Мясников подчеркнул, что далеко не все надевают маски и помнят о правилах социальной дистанции. Люди больше верят в средства индивидуальной защиты, чем в вакцину. При этом препарат является реально работающим способом защититься от коронавируса.