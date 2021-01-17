Мясников рассказал, когда можно вылечить облысение
Об этом Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1». Он пояснил, что речь идет об андрогенетической предрасположенности к истончению и выпадению волос в определенных зонах. Эта болезнь обусловлена не только гормонально, но и генетически, поэтому от нее можно избавиться только при помощи пересадки волос.
«Хороших новостей у меня для вас нет, потому что ничего вы не сделаете. Выпадало и будет выпадать», — подчеркнул Мясников.
Врач отметил, что последствия заболевания скрыть также трудно. Способы, которые используют чаще всего, — парик и окрашивание головы — не помогают спрятать залысины. Он рассказал, что знает артистов, которые специально делали татуировки волос, чтобы избавиться от последствий облысения.
Мясников также засомневался в существовании лекарства, которое может справиться с этой проблемой. Он уверен, что вылечить можно только диффузное выпадение волос, которое вызывают несколько причин. В их числе — стресс, дефицит железа в организме или болезнь щитовидной железы. Кроме того, вызвать облысение могут грибковые инфекции. От них можно легко вылечиться, а затем восстановить прежний внешний вид.