Мясников рассказал, когда можно вылечить облысение

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случаях потерю волос нельзя остановить и вылечить. Он подчеркнул, что речь идет о генетически и гормонально обусловленном заболевании — в таком случае поможет только пересадка волос.

Об этом Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1». Он пояснил, что речь идет об андрогенетической предрасположенности к истончению и выпадению волос в определенных зонах. Эта болезнь обусловлена не только гормонально, но и генетически, поэтому от нее можно избавиться только при помощи пересадки волос.

«Хороших новостей у меня для вас нет, потому что ничего вы не сделаете. Выпадало и будет выпадать», — подчеркнул Мясников.

Врач отметил, что последствия заболевания скрыть также трудно. Способы, которые используют чаще всего, — парик и окрашивание головы — не помогают спрятать залысины. Он рассказал, что знает артистов, которые специально делали татуировки волос, чтобы избавиться от последствий облысения.

Мясников также засомневался в существовании лекарства, которое может справиться с этой проблемой. Он уверен, что вылечить можно только диффузное выпадение волос, которое вызывают несколько причин. В их числе — стресс, дефицит железа в организме или болезнь щитовидной железы. Кроме того, вызвать облысение могут грибковые инфекции. От них можно легко вылечиться, а затем восстановить прежний внешний вид.