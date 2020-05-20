Мясников рассказал, какой препарат он принимает для профилактики коронавируса
Неизвестно, насколько препараты этой группы эффективны для лечения коронавируса, но Мясников считает, что для профилактики принимать их допустимо.
По его словам, «интерфероны — стопроцентно действующие лекарства, которые широко применяются в медицине», «их противовирусные и иммуномодулирующие свойства давно известны».
«Исхожу из того, что сегодня любая возможная польза при отсутствии побочных эффектов говорит, что можно использовать. Вреда нет: побрызгать можно, при этом говорят, что может помочь. Почему бы этим не воспользоваться?» — считает Мясников.
Ранее Минздрав предложил использовать поваренную соль для приготовления изотонического раствора, которым можно орошать слизистую оболочку носа. Специалисты отметили, что такая мера снижает количество бактериальных и вирусных возбудителей инфекционных заболеваний. Также Минздрав рекомендует не забывать о правилах личной гигиены. Нужно тщательно мыть руки с мылом, как можно реже прикасаться к лицу.