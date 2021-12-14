Мясников рассказал, что делать при резких перепадах артериального давления

Резкие перепады давления в течение дня — один из признаков, что пора помогать своему организму. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Он объяснил, что переменчивое давление чаще всего можно заметить в начале развития гипертонии. В это время рецепторы почек и барорецепторы еще не привыкли к новому для них уровню давления, поэтому происходит такая реакция.

Ведущий отметил, что крайне разное давление бывает у человека, когда его тело просто находится в разных положениях — стоя или лежа. Такая зависимость чаще всего наблюдается у пожилых людей или пациентов, страдающих варикозом или сахарным диабетом.

«Лабильная начальная степень гипертонии — это уже сигнал, что надо заниматься собой. Аэробные физические нагрузки, снижение веса, диета, резкое ограничение соли, а может уже и думать о таблетках», — перечислил Мясников способы позаботиться о себе при таких симптомов.

При этом медикаменты он посоветовал принимать только после консультации с хорошим врачом.