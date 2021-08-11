Мясников рассказал, как вакцины от COVID-19 влияют на тромбозы

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что случаи тромбоза после вакцинации от коронавируса крайне редки. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Врач отметил, что информация о подобных случаях сразу поступает в Министерство здравоохранения России. Он отметил, что в мире такие случаи все же встречались, передало радио «Комсомольская правда».

«Я говорю о препарате AstraZeneca. Российская вакцина „Спутник V“ тоже является аденовирусной, но пока не наблюдается четких связей с возникновением тромбозов после вакцинации этим препаратом», — рассказал он.