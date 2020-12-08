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    08 декабря 2020, 17:46

    Мясников раскрыл секрет, как не объедаться на новогодних праздниках

    Анатолий Минкин

    Новогодние застолья могут прибавить несколько килограммов лишнего веса. О том, как сохранить свое здоровье и придерживаться здоровой диеты во время зимних каникул на своей странице в Instagram рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
    Мясников раскрыл секрет, как не объедаться на новогодних праздниках

    Он заявил, что нужно придерживаться простого принципа пирамиды здорового питания, которая предусматривает умеренность, но без фанатизма.

    «Больше половины калорий должны приходиться на углеводы, почти треть на жиры и остальное — это вклад белков», — рассказал Мясников.

    При этом он отметил, что регулярный прием правильной пищи позволяет человеку иногда расслабиться и съесть кусок торта, мороженое или жареный стейк с картофелем. Но это исключение из правил.

    «Получили удовольствие — и на здоровье: положительные эмоции — такой же необходимый для здоровья элемент, как и правильное питание. Потом средство от изжоги приняли, ночь со вздутым животом прошла, водичкой непривычный уже „сушняк“ залили, — и к родной овсянке на завтрак», — рассказал Мясников.

    Он призвал россиян начать следующий год с правильного питания и уважать собственное здоровье.