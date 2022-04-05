Мясников раскрыл обман маркетологов о пользе тростникового сахара

Россияне верят, что коричневый сахар полезнее белого. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, почему выдумка маркетологов является ложью.

Он отметил, что оба продукта не очень полезны и содержат одинаковое количество калорий.

«На самом деле, хрен редьки не слаще. Все равно белая смерть, хоть и коричневая», — сказал Мясников.

Маркетологи уверяли покупателей, что коричневый сахар полезнее привычного рафинада. На самом деле, тростниковый сахар мало чем отличается от белого. Мясников заявил, что в более дорогом подсластителе не содержится больше полезных микроэлементов, чем в обычном.

Разницу между двумя видами сахара раскрыла фитнес-тренер, консультант по питанию Елена Хардина. Она сказала, что цвет подсластителя зависит от растения из которого его добывают. Коричневый сахар добывают из тросника, белый — из особого сорта свеклы. Более высокая цена первого подсластителя связана только с уловкой маркетологов. На самом деле, себестоимость тросникового сахара может быть ниже рафинада.