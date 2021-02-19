Мясников призвал врачей внимательнее ставить диагнозы

Врач и телеведущий Андрей Мясников заявил, некоторые медики назначают пациентом с бронхитом антибиотики без подтверждения бактериального происхождения болезни. Так как чаще это заболевание вызывается вирусами, то сильные препараты пациенту не помогут. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Поставить человеку диагноз „бронхит“ и влепить ему Цефтриаксон в уколах», — привел пример грубой врачебной ошибки Мясников.

Он отметил, что бронхит чаще всего вызывается вирусами против которых антибиотики не помогут, а вот на состоянии так уже больного пациента скажутся.

Мясников подчеркнул, что антибиотики нужно выписывать, когда у больного подозрение на пневмонию, но требуется совершенно другая группа препаратов. Также он призвал избегать назначения внутримышечных инъекций.

Как сообщила «Газета.ru», отдельно в своей программе Мясников предупредил, что опаснее мутаций коронавируса может стать изменение возбудителя гриппа. Он напомнил, что этого заболевания количество смертей в несколько раз выше. Врач напомнил, что от появления SARS-CoV-2 грипп никуда не делся, поэтому в холодное время года нужно беречь себя и от него тоже.