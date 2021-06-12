Мясников предупредил россиян о характерных для рака слезах

Кровавые слезы могут быть симптомом онкологического заболевания. Об этом россиян предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Это бывает при онкологии слезной железы», — сказал Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Этот выпуск доступен на YouTube.

Кроме того, как добавил специалист, кровавые слезы могут сигнализировать о болезнях печени. Еще одна болезнь, на которую могут указывать кровавые слезы, — эндометриоз. Речь идет о хроническом заболевании женской репродуктивной системы, которое характеризуется прорастанием ткани слизистой оболочки полости матки за ее пределы.

Мясников также заявлял, что человеческому организму необходим жир. В ряде случаев он может даже продлить жизнь. По его словам, у женщин норма жира в организме составляет 20-30% от индекса массы тела, у мужчин — 8-25%. Врач напомнил поговорку «там, где жирный сохнет, тощий дохнет». В этом, по его словам, заключается «парадокс ожирения». При этом Мясников подчеркнул, что небольшой лишний вес все равно приводит к разным заболеваниям, хотя в теории может продлить жизнь.