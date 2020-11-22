Мясников предупредил о страшных причинах ночных кошмаров

В качестве доказательства своих слов доктор Мясников привел историю одного пациента, у которого была одна жалоба на здоровье — повторяющийся ночной кошмар. Ему снилось, что на него нападают и хоронят заживо. Когда мужчина просыпался, он чувствовал сильное сердцебиение и давление в груди.

Тогда врачи решили провести пациенту ЭКГ по Холтеру во время сна. Оказалось, что мужчина страдает от тяжелой стенокардии и выраженных изменений коронарных сосудов сердца.

«Промедли мы какое-то время — все это могло бы кончиться плохо», — объяснил Александр Мясников.

Также ночные кошмары могут появляться из-за опухоли мозга, иммунных и эндокринных заболеваний, заболеваний щитовидной железы, печени, сердца, депрессии, посттравматического синдрома.

Жуткие повторяющиеся сновидения могут вызвать и лекарства, например антибиотики, антидепрессанты, бета-блокаторы, антигистаминные лекарства и снотворное.