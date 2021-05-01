Мясников предупредил о новых волнах коронавируса в России

Вакцинацию населения необходимо ускорить в России, так как страна может столкнуться с новыми волнами распространения коронавируса. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Медик подчеркнул, что пока Россия стоит на последнем месте среди основных стран Европы по количеству людей, полностью прошедших вакцинацию. При этом в последнее время врачи фиксируют повышение уровня смертности.

«Понятно уже, что если все пустить на сознательность населения, то рывка вперед уже не будет. Я беседую с людьми, мне пишут отовсюду, я знаю, что говорю. Не будет. А время поджимает. Новые волны уже близко (посмотрите на Индию) и их никто не избежит», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что с момента первой прививки до появления антител в организме проходит полтора-два месяца. По словам врача, выжидательно-пассивная тактика в вопросе вакцинации может потом дорого обойтись. Особенно рискуют люди пожилого возраста и россияне с хроническими заболеваниями, отметил Мясников.

Ранее телеведущий предупредил, что большое количество родинок на теле может говорить о развитии рака кожи. Также стоит обратить внимание на родимые пятна, если они имеют неправильную форму.